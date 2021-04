Just Eat Takeaway: Afblijven, totdat ….

Just Eat Takeaway komt morgen met een trading update. Een kans?

Het aandeel noteert 83,45 euro. De grafiek lijkt zowaar ruimte te laten zien voor een stijging naar de top van 87 euro vorige maand. De RSI staat op het eerste gezicht niet hoog. Het niveau is echter vergelijkbaar met dat in maart voor de correcte van 11,5%. Ook in maart stond de koers beneden de bovengrens vooruitlopend op de correctie.

Het is gezien de fundamentals een riskant aandeel. Mensen zullen niet snel meer kleffige pizza’s en niet uitgedampte rijstgerechten meer laten bezorgen na coronatijd. Het mag niet eens worden uitgesloten dat veel restaurants hun relatie met bezorgdiensten opzeggen, omdat ze een te groot deel van de omzet opeisen.

Wanneer kopen

Het aandeel is pas interessant als er uitzicht is op winst. Laat anderen er hun vingers maar aan branden als dat er niet is.

Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

