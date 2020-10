Just Eat Takeaway blijft winnen

Just Eat Takeaway schoot gisteren met 6,51% omhoog naar 104 euro.

Investtech: “Het aandeel verbrak hiermee het vorige record van 3 juni en bereikte een nieuwe topnotering. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 100 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

De onderneming publiceerde gisteren een tradingupdate. Omzet- en winstcijfers werden niet genoemd, maar het is positief dat volgens eigen zeggen een sterk aangepaste bedrijfsresultaat is behaald. De verwerking van het aantal orders schoot met 46% omhoog naar 151,4 miljoen. Just Eat Takeaway stelt dat het de voorsprong op zijn concurrentie in het VK en Canada heeft uitgebouwd. In Nederland en Duitsland is Takeaway.com al jaren marktleider.

Het aandeel is fundamenteel niet sterk vanwege het verlies dat nog wordt geleden. De koers komt overeen met 14 keer de omzet. Het blijft een belegging in het gevoel van oneindige groei.

