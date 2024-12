Just Eat Takeaway breekt door steun

Het aandeel Just Eat Takeaway sloot dinsdag tijdens de verkorte handelsdag 0,6% lager op 13,76 euro. Volgens Investtech heeft het aandeel de steun op 14,00 euro verbroken. Voor de langere termijn is het aandeel echter technisch neutraal.

“Just Eat Takeaway. zit in een vrijwel horizontale trend. Een voortzetting van deze trend valt te verwachten. Gaf een koopsignaal van een rechthoek patroon bij de doorbraak van de weerstand bij 13.59. Dit voorspelt een verdere stijging tot 19.53 of hoger. Het aandeel heeft de steun bij 14.00 euro neerwaarts verbroken. Een verdere daling mag verwacht worden. Het aandeel is totaal gezien technisch neutraal voor de middellange termijn”

