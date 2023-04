Just Eat Takeaway: de dood of de gladiolen

Na de dramatische koersval van het aandeel Just Eat Takeway in 2021 snakken beleggers naar goed nieuws. Tweeënhalf jaar na de hoogste koers van €109 staat het aandeel vandaag de dag nog steeds 85% lager rond de €16. Met het nieuws van de afgelopen weken en de trading update van gisteren zet het bestuur van Just Eat Takeaway de verhoudingen met aandeelhouders weer op scherp. Het heeft veel weg van een alles-of-niets strategie.

De cijfers over het eerste kwartaal zijn dramatisch. Ten opzichte van een jaar eerder zijn de bestellingen wereldwijd gemiddeld genomen gedaald met 14%. Bij GrubHub in de VS, de belangrijkste afzetmarkt, daalden de bestellingen zelfs met 17%. Dit resulteerde in een afname van de omzet met 8%. De maaltijdbezorger weet de inflatie maar beperkt door te geven aan de klanten.

Geen bescheidenheid

Bij dit soort cijfers past bescheidenheid. Maar niet bij Just Eat Takeaway. Het bedrijf verhoogt de winstdoelstelling voor 2023 van €225 naar €275 miljoen. Het bestuur vraagt om een salarisverhoging van bijna 40%, waarover moet worden gestemd op de aandeelhoudersvergadering van 17 mei 2023. Ook kondigt het bedrijf aan om voor €150 miljoen eigen aandelen in te gaan kopen. “Zijn dit de juiste bestedingen van het kapitaal?”, vragen beleggers zich af.

Bij GrubHub ligt de sleutel

De tegenvallende resultaten bij GrubHub leidden op 13 maart al tot een vervanging van de CEO. Howard Migdal, verantwoordelijk voor Canada, neemt het stokje over van Adam DeWitt, die het tij niet heeft weten te keren. Bij GrubHub ligt de sleutel voor de koersontwikkeling van Just Eat Takeaway. Met een mogelijke recessie in aantocht is een structurele stijging van de omzet niet snel te verwachten. Nog steeds wordt er gekeken naar strategische oplossingen om het belang in GrubHub meer waard te laten zijn. Het bestuur lijkt het volste vertrouwen erin te hebben dat ze een lucratieve deal zullen weten te sluiten.

Het aandeel sloot gisteren 0,3% hoger op 16,30 euro. Het is slecht dat de korte groene trend beneden de lange rode trend is gedoken. Dus dan lijkt de conclusie voor de hand: laat de auteur van het verhaal, eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden, maar vast de gladiolen bestellen.

