Just Eat Takeaway is een vette overnamekandidaat

De techaandelen waren de knallers op de beurzen wereldwijd. De stijging van JET spant de kroon met een winst van 10,9%.

Eigenlijk hoort Just Eat Takeaway niet thuis in dit lijstje, omdat het verliesgevend is. Toch hebben we het opgenomen en wel om de volgende reden: het is een vette overnamekandidaat. Geen bod – desnoods vijandig, zeg 40 euro – uitbrengen is geld laten liggen. Het aandeel heeft een boekwaarde van 62 euro per aandeel.

Zet de marktkapitalisatie van 5,7 miljard euro af tegen de waardering van andere belangrijke tech-speleres, en de conclusie is snel gemaakt. JET is een pootaardappel in de peergroep, dat met een ander management de verborgen waarde van het bedrijf zichtbaar kan maken en kan omzetten in winst.

De waarderingen voor Adobe, AMD, Mastercard, ASML en Netflix blijven hoog. Dat is te rechtvaardigen. Al deze bedrijven nemen een unieke positie is.

