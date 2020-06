Just Eat Takeaway is vraatzuchtig

Vraatzuchtig is de overname van Grubhub door Just Eat Takeaway.com, waardoor een keten ontstaat van verliesgevende bedrijven.

Het is nauwelijks interessant om te berekenen dat de nieuwe combinatie een waarde heeft van 7,3 miljard dollar. Topman Jitse Groen vindt het heel spannend dat “we de grootste voedselbezorger ter wereld buiten China kunnen creëren”. Ik kan alleen maar denken aan de overmoedige groeistrategie van inmiddels omgevallen dotcom-bedrijven.

Fundamentele twijfels kunnen worden geplaatst bij de strategie van Jitse Groen, maar hij denkt dat je moet ‘eten’ om niet gegeten te worden. Volgens Groen zullen slechts enkele spelers overblijven.

De koers daalde gisteren met 13,3% daalde naar 85,50 euro. Sinds 2016 is de koers met 300% gestegen. De waardering is hoog. Voor Just Eat Takeaway wordt 5,4 keer de boekwaarde betaald bij een koers/omzet van 13,8. Voor Grubhub zijn deze ratio’s respectievelijk 3,6 en 4,0. Maar het zijn juist die hoge ratio’s dat Groen door kan blijven gaan met het rijgen van bedrijven.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14963 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht