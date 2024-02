Just Eat Takeaway kan 45% plussen

Just Eat Takeaway.com N.V. (TKWY) eindigde op 15.81 euro na een stijging van 8.8%.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 10 november 2022, toen de stijging 9.5% was. Dit was de vijfde dag op een rij dat het aandeel steeg. Het aandeel genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume bij de doorbraak van de weerstand bij 14.73 euro in een omgekeerd-kop-schouder patroon. Een verdere stijging tot 16.84 euro in de loop van twee maanden is waarschijnlijk.”

Analisten van Deutsche Bank hebben het koersdoel verhoogd van 22 naar 23 euro. Het aandeel zou dus nog met 45% kunnen stijgen.

