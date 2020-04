Just Eat Takeaway te hard opgelopen

Just Eat Takeaway steeg vrijdag met 13,70% en sloot op 86,00 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 21 december 2018 om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 28,29%. Dit was de achtste dag op een rij dat het aandeel steeg. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

De opgaande beweging wordt fundamenteel gedragen door de discutabele redenatie dat mensen (ook) na de coronacrisis meer thuis willen gaan eten. De lockdown heeft juist bewezen dat mensen naar buiten willen.

De koers staat flink boven de bovengrens van de bandbreedte. Dat wijst op een naderende correctie. Ook fundamenteel moeten beleggers zichzelf afvragen of ze nog wel in het aandeel willen beleggen. Het aandeel noteert maar liefst 10,5 keer de omzet per aandeel en staat op 4,2 keer de boekwaarde. Het wordt tijd dat de onderneming laat zien dat er meer is dan vraatzuchtige groei.

