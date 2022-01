Just Eat verrassende knaller die blijft knallen

Just Eat Takeaway.com sloot op 48,67 euro na 8,5% te zijn gestegen.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 9 april 2020, toen de stijging 13,70% bedroeg. Het ziet er technisch gezien echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Een dalende koers is niet in het voordeel van het plan om op zoek te gaan naar een partner in de VS. Topman Jitse Groen zei bij de publicatie van de kwartaalcijfers dat hij open staat voor het binnenhalen van een strategische of financiële partner voor de Amerikaanse tak van het bedrijf. Sommige op commissie jagende banken zien wel iets in het opsplitsen van het gehele bedrijf.

Toch zou de koers zich wel eens anders kunnen gaan ontwikkelen dan Investtech denkt. Er is een duidelijke aanzet gegeven om de koers niet beneden de steun van 43 euro te laten komen. Daardoor is ruimte ontstaan voor een stijging naar de weerstand van 65 euro (daarna komt 87 euro).

