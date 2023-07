K/W Tesla zal normaliseren, wellicht halveren

Hoe meer auto’s van Tesla u op de weg ziet, hoe groter de kans is dat de koers/winstverhouding normaliseert, wellicht halveren.

Tesla noteert bijna 86 keer de winst tegen 5,1 voor Mercedes-Benz en 6,2 voor BMW terwijl de yield voor beide Duitse automarken boven de 7% ligt tegen nul voor Tesla. Het Chinese Geely noteert 16,5 keer de winst en biedt een yield van 2,2%.

Waar hebben we het dan over om in het opgeblazen Tesla te beleggen. Het is knap hoe het bedrijf is neergezet, maar nu behoort een periode van normalisatie aan te breken. Analisten geven het aandeel een koopaanbeveling terwijl de koersgrafiek een verkoopsignaal geeft. De kwartaalwinst van 0,81 dollar is hoger dan de raming van 0,82 dollar. In Q2 zijn 466.140 auto’s afgeleverd, maar de prijsconcurrentie is wel ten koste gegaan van de marge. Later dit jaar zullen de eerste e-trucks worden afgeleverd.

Vooral de weekgrafiek voor Tesla laat een beangstigend beeld zien. De ondergrens van de bandbreedte ligt op 129,50 dollar tegen een slotkoers gisteren van 262,90 dollar. De lichte koersstijging in de premarket is niets anders dan een herstel.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18734 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht