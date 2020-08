Kan de goudprijs naar 3.000 dollar?

In de afgelopen weken zat de goudprijs flink in lift. Kan de goudprijs naar 3.000 dollar?

“Sinds 1968 toen de goudprijs nog op $ 35 per ounce stond, vielen de factoren die de bullmarkten voor goud bepaalden uiteen in twee categorieën: inflationaire en deflationaire factoren”, zegt Joe Foster, portefeuillebeheerder van de goudfondsen van VanEck. “We verwachten in de nabije toekomst geen inflatie en gaan ervan uit dat we momenteel in een deflationaire cyclus zitten. En als we dan kijken naar de twee laatste deflationaire goudbullmarkten, lijkt een goudprijs van boven de $ 3000 per ounce een redelijke voorspelling. Als je de dieptepunten van 2015 als beginpunt van de huidige bullmarkt neemt, dringt zich de vergelijking op met de bullmarkt tussen 2001 en 2008, toen goud met meer dan 200% steeg.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15187 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Kan de goudprijs naar 3.000 dollar? ”

Terug naar het nieuws overzicht