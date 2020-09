Kan een ETF op de Nikkei worden gekocht

De Japanse economie is verder weggezakt in het moeras van de recessie. Tijd om een ETF te kopen?

In Q2 kromp de economie met 7,9% na een daling van 0,6% in Q1. De gezinsuitgaven daalden in juli met 7,6% na een daling van 1,2% in juni, wat voor minder dan een derde kan worden toegeschreven aan het lagere inkomen.

De Nikkei is vandaag 0,5% hoger op 23.211. De stijging wordt toegeschreven aan de hoop dat het ergst van de economische teruggang voorbij is. De chart voor de Nikkei plaatst daar vraagtekens bij.

De Nikkei is vanuit het dieptepunt in 2008 met 215% gestegen, waarop een keurige correctie volgde op basis van de Principes van Elliott Wave met een low in maart dit jaar. Baissiers zouden in de beweging 2008/2019 een patroon kunnen herkennen. In hun voordeel is de zware weerstand die is ontstaan rond 24.000. De Nikkei is niet extreem overbought, maar de opwaartse kracht is beperkt gezien de hoogte van de bovengrens van 24.000.

Geschreven door: Eddy Schekman

