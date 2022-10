Kan Shell boven de 30 euro komen? Ja, maar …

Kan Shell boven de 30 euro komen? Ja, maar dan zal de opmars op de oliemarkt moeten doorzetten.

Brent is bezig met een opmars, daarbij ondersteund door de productiebeperkingen van de Opec. Geluiden over een recessie worden snel beantwoord met een lagere productie. Daardoor is Brent snel richting de 100 dollar gegaan. Dat is niet het eindstation. Het is hooguit een hobbel naar de weerstand van 108 of 120 dollar, een beweging die Shell (26,64 euro) nodig heeft voor een nieuwe hoogste koers boven de 30 euro.

Begin 2020 noteerde Shell 10,60 euro waarna een opmars richting de 30 euro is ingezet. Brent ging in dezelfde periode van 20 dollar naar 120 dollar om vervolgens terug te vallen naar 80 dollar. Brent noteert in feite het vijfvoudige van begin 2020 en Shell nog niet eens het tweevoudige. Dat zegt veel over de kansen voor Shell.

