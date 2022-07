Kansen Air France-KLM, Lufthansa en andere maatschappijen

Sinds maandag is voor de regio Midden-Nederland de zomervakantie officieel van start. Na twee jaar waarin onzekerheid over corona de vakantieplannen overheerste, is dit de eerste zomer waarin mensen hoopten zorgeloos naar de zon te vliegen. Voor Europese luchthavens is deze zomer allerminst zorgeloos. Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kampen behalve Schiphol, ook Britse en Duitse luchthavens met personeelstekorten. Het gevolg: lange wachtrijen, geannuleerde vliegreizen en veel ontevreden reizigers.

Voor eToro reden om uit te zoeken wat de impact is van vakantiekriebels, het gebrek aan capaciteit op de luchthavens en de dreiging van stakingen bij verschillende vliegtuigmaatschappijen. Is het als belegger in deze turbulente omgeving beter om aan boord te stappen van een prijsvechter, of kan je beter instappen bij een gevestigde vliegtuigmaatschappij?

In de eerste maanden van 2022 profiteerden alle vliegtuigmaatschappijen van het positieve sentiment toen nieuwe lockdowns op Europees niveau uitbleven na opleving van de Omikron-variant. Na de koersval die in gang werd gezet door de Russische invasie van Oekraïne lopen de prestaties van Lufthansa, Air France-KLM, EasyJet en Ryanair sterker uiteen. Lufthansa en Air France-KLM krabbelden al snel weer op, maar het aandeel Air France-KLM belandde in een duikvlucht nadat het eind mei aankondigde nieuwe aandelen te gaan uitgeven om de staatsteun sneller terug te betalen. De weg naar beneden lijkt sindsdien niet te stoppen en het aandeel is inmiddels onder de emissiekoers van EUR 1,17 beland.

EasyJet en Ryanair kampen ondertussen met andere problemen. Beide prijsvechters zijn al ruim twee maanden in de greep van stakingen onder het cabinepersoneel in verschillende Zuid-Europese landen. Easyjet heeft inmiddels al duizenden vluchten voor de zomervakantie geschrapt in een poging vertragingen en ongeregeldheden te minimaliseren. Peter Bellew, voormalig Chief Operating Officer van Easyjet, nam eerder deze maand ontslag vanwege de vele verstoringen.

Hoewel Lufthansa net als Air France-KLM aankondigde honderden vluchten te schrappen om de druk op de vliegvelden te verlichten, wordt het tot op heden het minst hard getroffen door chaotische taferelen en negatieve berichten over ontevreden reizigers. Vergeleken met de andere maatschappijen is het ook op de beurs een baken van rust. Het aandeel noteert bijna 15% lager dan begin dit jaar, maar presteert daarmee ruim vier procent boven de Duitse DAX-index.

Uit gegevens van eToro blijkt dat beleggers een kans zien in de huidige malaise, maar wel chauvinistisch zijn in hun keuze voor aandelen. Air France-KLM staat alleen in de top 20 van meest gehouden aandelen bij Nederlandse en Franse eToro gebruikers, Lufthansa is met een derde plaats van meest gehouden aandelen een favoriet onder Duitse eToro gebruikers en Easyjet was ondanks de tegenslagen, eind juni nog altijd één van de publiekslievelingen onder Britse beleggers.

Land Aandeel Toename in aantal beleggers* Ranking eind Q2 2022 Frankrijk Air France-KLM 11,94% 14 Nederland Air France-KLM 7,76% 16 Duitsland Lufthansa 0,61% 3 Verenigd Koninkrijk Easyjet 1,94% 9

*De procentuele toename duidt op de toename van het aantal beleggers dat het aandeel in portefeuille houdt ten opzichte van het laatste meetmoment aan het einde van het eerste kwartaal op 01-04-2022.

Deze gegevens omvatten geen posities die worden aangehouden als CFD’s. Gegevens accuraat per 01-07-2022.

Jean-Paul van Oudheusden, eToro’s marktanalist Nederland: “Ondanks de moeilijkheden waar vliegtuigmaatschappijen mee geconfronteerd worden, zien particuliere beleggers een koopkans in de historisch lage koersen. Op dit moment noteren zowel de prijsvechters als Air France-KLM en Lufthansa ruim onder de koers van voor de coronacrisis eind 2019. De International Air Transport Association (IATA) sprak de verwachting uit dat de luchtvaartsector vanaf 2024 volledig hersteld zal zijn van de pandemie, waarna onder andere de internationale capaciteit voor vrachtvervoer naar verwachting weer toeneemt. Het is echter de vraag wat de gevolgen voor de commerciële luchtvaart zullen zijn als volgend jaar de hogere brandstofprijzen voor de reiziger zichtbaarder worden, zeker wanneer het consumentenvertrouwen verder onder druk komt te staan door oplopende inflatie.”

