Kansen bij Ahold Delhaize

Ahold Delhaize sloot maandag 0,5% hoger op 26,06 euro. Analisten van Investtech zien kansen bij dit aandeel.

Investtech: “Ahold Delhaize is door de bovenkant van het neerwaartse trendkanaal gebroken. Dit geeft in eerste instantie een verzwakking van de dalende trend aan, of het begin van een meer horizontale trend. Het aandeel heeft de weerstand bij 25.70 euro opwaarts verbroken. Dit voorspelt een verdere stijging.”

Investtech ziet bij neerwaartse reacties steun bij 25.70 euro. “De RSI divergeert positief ten opzichte van de koers, dit geeft aan dat er een mogelijkheid is voor een opwaartse reactie. Het aandeel is totaal gezien technisch licht positief voor de middellange termijn.”

Ahold Delhaize publiceert op 10 augustus de cijfers over het tweede kwartaal.

