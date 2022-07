Kansen energiemarkt

De Europese energie- en voedselcrisis, veroorzaakt door de Russische aanval op Oekraïne, kan nog verder verslechteren nu de droogte in het zuiden van het continent lijkt aan te houden. En dat heeft gevolgen voor beleggingen. Michael Lewis, Hoofd ESG research bij DWS, geeft in de Grafiek van de Week beleggers het advies om hun hoofd koel te houden, ondanks de zomerse hittegolven.

Spanje en Zuid-Frankrijk kampten afgelopen maand met temperaturen boven de 43ºC; niveaus die normaal pas in juli of augustus worden gehaald. In Italië heeft de rivier de Po al zeventig jaar niet zo laag gestaan.

Die droogte zorgt voor een slechte rijstoogst (noord-Italië is goed voor bijna 50% van de Europese rijstproductie in Europa en stuwt de prijzen van risotto op). Nog problematischer is dat de lage waterstanden van de rivieren en in de reservoirs de opwekking van elektriciteit in gevaar brengt.

In Italië is de productie van waterkracht in de eerste vijf maanden van dit jaar met 40% gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Het schaarse water dat overblijft, wordt voornamelijk gebruikt voor landbouwirrigatie. Ook voor de opwekking van kernenergie is een hoger waterpeil in de rivieren noodzakelijk; als het water niet hoog genoeg staat, kunnen de centrales niet gekoeld worden.

In de Grafiek van de Week is te zien hoeveel elektriciteit er in Europa opgewerkt wordt door middel van waterkracht en kernenergie. Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Oostenrijk zijn het meest afhankelijk van waterkracht. Hongarije, België en Frankrijk draaien daarentegen voor een heel groot deel op kernenergie. Europese landen die het tekort aan aardgas proberen te compenseren met kolencentrales, zijn Duitsland en Nederland.

The share of electricity production from hydropower and nuclear by country (2021)

In deze grafiek lijken landen waar waterkracht- en kerncentrales het grootste deel van de elektriciteitsopwekking voor hun rekening nemen, het hardst geraakt te worden. Maar voor langetermijnbeleggers liggen de kaarten heel anders. De Europese energiemarkt is grotendeels, maar nog steeds niet volledig geïntegreerd. Dit zorgt ervoor dat moeilijkheden in een regio de prijzen in een andere regio beïnvloeden.

Deze grafiek maakt de noodzaak voor een gediversifieerd energie-aanbod op Europese schaal duidelijk. De integratie van de energiemarkt kan in gang worden gezet door te investeren in de verbindingen tussen landen waardoor de opwekking van energie gelijkmatiger over verschillende regio’s kan worden gespreid. Dat is nodig omdat ook in tijden van klimaatverandering droogteperioden in de ene regio, vaak samenvallen met wind, regen of zon elders. Daarom is het zo belangrijk dat het elektriciteitsnet hernieuwbare energie kan transporteren naar die plaatsen waar het op dat moment nodig is.

De jongste crisis zal waarschijnlijk een extra impuls geven aan de langetermijninspanningen van de Europese Unie (EU) om precies die volledige integratie waar te maken, en dat levert beleggers ongetwijfeld (groene) kansen op

