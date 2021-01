Kansen ETF’s: Duitsland als eerste uit startblokken

Bij een versoepeling van de lockdown en het wegebben van risico’s rondom corona, kan Duitsland als eerste uit de startblokken komen.

Met grote industrieën zoals de auto-, (kapitaal)goederen- en chemie-industrie is het bedrijfsleven in dit land meer export gedreven dan andere Europese landen, aldus Rabobank.

Meer dan de helft van de omzet wordt buiten Europa gerealiseerd waarvan circa 20% in Azië. Actieve fondsen die breed beleggen in Duitsland zijn Fidelity Germany en DWS German Equities. Het grootste verschil is dat Fidelity defensiever is gepositioneerd, met meer gewicht naar gezondheidszorg en financials. Dat maakt circa 40% van de portefeuille uit, waarbij het accent ligt op large caps. DWS is meer cyclisch belegd met een groot gewicht naar technologie, luxegoederen en industrie.

Dit is samen 55% van de portefeuille, waarbij meer wordt ingespeeld op kansen bij de mid en small caps. Door deze verschillen in focus kunnen de resultaten op korte termijn van elkaar afwijken, maar voor de lange termijn lijkt het weinig uit te maken. Het gemiddelde rendement over afgelopen vijf jaar is voor beide fondsen zo’n 5%, waarmee ze ook de algemene benchmark verslaan.

Bron: Rabobank.nl/Beleggen

