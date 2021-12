Kansen in Chinese aandelen in 2022

Beleggers in Chinese aandelen doen er verstandig aan in 2022 verder te kijken dan de bekende megacaps de MSCI China Index, zoals Tencent en Alibaba.

Volgens Wenli Zheng, portfoliomanager, China Evolution Equity Strategy, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat ze moeten beleggen in kleine, illiquide of riskantere aandelen. China is een zeer liquide markt, met ongeveer 500 bedrijven met een marktkapitalisatie tussen 5 en 30 miljard dollar, en nog eens duizenden bedrijven in de klasse van 1 tot 5 miljard dollar. Het streven van de Chinese overheid naar gemeenschappelijke welvaart en eerlijke concurrentie kan ook dienen als ruggensteun voor kleine en middelgrote ondernemingen om te floreren.

Na de COP26-top zullen de schijnwerpers in 2022 opnieuw gericht zijn op wereldwijde koolstofreductie. China bevindt zich in een goede positie om een leider te worden op het gebied van hernieuwbare en groene energie – het land produceert 70% van alle zonnepanelen ter wereld, 50% van alle elektrische voertuigen en een derde van alle windturbines. China heeft ook een prominente positie verworven in de wereldwijde toeleveringsketen voor de grondstoffen die essentieel zijn voor de elektrificatie, zoals zeldzame aardelementen, kobalt, lithium en koper. De overgang van een koolstofintensieve economie naar een duurzamere economie biedt een ruggensteun voor de industrialisering en Zheng is dan ook optimistisch over de vooruitzichten van diverse bedrijven in 2022 en daarna.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16813 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht