Kansen met kleine reactoren kernenergie

Kernenergie maakt een sterke comeback, niet alleen als energiebron, maar ook als aantrekkelijk investeringsgebied. Volgens Natalia Luna, beleggingsstrateeg bij Columbia Threadneedle Investments, wordt de sector de komende tien jaar wereldwijd geconfronteerd met investeringen ter waarde van ongeveer 550 miljard dollar. Dit opent kansen in uraniumproductie, reactorbouw en innovatieve technologieën, zoals kleine modulaire reactoren (SMR’s).

Tijdens COP28 spraken meer dan twintig landen af om de kernenergiecapaciteit tegen 2050 te verdrievoudigen. Dit komt doordat kernenergie een stabiele, CO2-arme energiebron biedt die niet afhankelijk is van weersomstandigheden, in tegenstelling tot veel andere duurzame energiebronnen. Bovendien neemt het elektriciteitsverbruik door toepassingen als kunstmatige intelligentie sterk toe, vooral in de Verenigde Staten, waar kernenergie een betrouwbare stroomvoorziening kan garanderen. Grote technologiebedrijven werken inmiddels samen met SMR-ontwikkelaars.

SMR’s zijn veelbelovend vanwege hun relatief snelle en goedkope bouw, maar bevinden zich nog in een vroege ontwikkelingsfase met onzekere kosten en strenge regelgeving. Bekende bedrijven zoals Rolls-Royce en GE-Hitachi bouwen voort op bestaande reactorconcepten. Daarnaast zijn er Generation IV-reactoren in ontwikkeling, die nog in de ontwerpfase zitten, maar waarvoor al vergunningen worden aangevraagd door bedrijven als TerraPower en Oklo.

De nucleaire renaissance verloopt echter met twee snelheden. In veel ontwikkelde landen stuiten nieuwe bouwprojecten op hoge kosten en vertragingen, zoals het Amerikaanse Vogtle-project waar de kosten bijna verdrievoudigden. Levensduurverlenging van bestaande centrales is veel goedkoper en populairder. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben concrete nieuwbouwplannen, terwijl de VS en Japan inzetten op herstart en verlenging van reactoren. Tegelijkertijd boekt Azië, met China en India als koplopers, grote vooruitgang dankzij lagere kosten en soepelere procedures.

Uraniumproducenten profiteren direct van de groeiende vraag en het aanbodtekort na jaren van weinig investeringen. Door het streven om minder afhankelijk te zijn van Russisch uranium, stijgt de vraag naar westerse producenten, waarbij Cameco een belangrijke rol speelt. Ook ingenieurs- en bouwbedrijven met ervaring in kernenergie, vooral in Azië en Noord-Amerika, zijn goed gepositioneerd. Fabrikanten van kernreactoren vormen een nichemarkt met weinig spelers, waarbij Zuid-Koreaanse, Japanse en Amerikaanse bedrijven domineren.

Geopolitiek speelt een belangrijke rol bij de heropleving van kernenergie. Oost-Europese landen willen hun afhankelijkheid van Russische energie verminderen, en omdat nucleaire technologie vooral in westerse handen is, vergroot dit de strategische relevantie. Ondanks uitdagingen bij de bouw van nieuwe capaciteit, is het tij voor kernenergie gekeerd. Door geopolitiek, technologische innovaties en stijgende vraag wordt kernenergie weer een structureel onderdeel van de energiemix. Luna verwacht dat de sector aantrekkelijke kansen biedt voor beleggers, vooral in uranium, infrastructuur en innovatieve technologieën zoals SMR’s.

