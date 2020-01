Kansrijke bouwstenen zorgvastgoed

Kennis vergroot de kans op rendement. Tijdens de Annexum Academy op donderdag 30 januari 2020 wordt u aan een voorsprong geholpen op het gebied van de mogelijkheden van zorgvastgoed.

“Het ontwikkelen en aanbieden van slimme, gezonde huurobjecten met passende zorgconcepten vormt de basis van een kwalitatief hoogwaardige vastgoedmarkt voor ouderen. Er is onder een koopkrachtige groep ouderen veel vraag naar kwalitatieve huurwoningen waar zorg aan huis op termijn mogelijk is. Door de babyboomers groeit deze doelgroep de komende jaren aanzienlijk. Er zijn echter bijna geen huurwoningen die aan deze woonwens voldoen.”

Annexum wil als aanbieder van (vastgoed)fondsen de opgebouwde expertise en ervaringen delen met beleggers. Sinds 2013 wordt 2 keer per jaar de Annexum Academy georganiseerd, een toegankelijk seminar voor beleggers die hun kennis willen vergroten over de verschillende mogelijkheden om te beleggen. Dagvoorzitter is traditiegetrouw Huib Boissevain, CEO en oprichter van Annexum.

Op donderdag, 30 januari 2020 is de eerstvolgende Annexum Academy. Deze vindt plaats in Jan Tabak in Bussum. De agenda:

13:00 uur | Ontvangst

13:30 uur | Aanvang programma met 3 gastsprekers

17:00 uur | Drinks & Bites

18:00 uur | Einde programma

Onderwerpen waar u over zult worden geïnformeerd zijn onder meer:

Hoe ontwikkelt zich de vastgoedmarkt voor ouderen.

Trends in senioren- en zorgvastgoed, facts and figures.

Hoe kunnen vastgoedeigenaren hierop inspelen.

Hoe bereik je de magic mix.

Welke financiële effecten zijn er.

Klik hier als u kaarten wilt bestellen voor de bijeenkomst op 30 januari in Jan Tabak

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14387 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht