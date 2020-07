Kansrijke ETF’s met een hefboom

De potentie van een groot aantal ETF’s onderstreept de angst van beleggers voor een correctie.

Zelden is de zomer de beste periode voor haussiers. Fundamentele angsten zijn terug te vinden in commentaren op sterke koersstijging, de spanningen tussen China en de VS, de coronacrisis en fundamentele ontwikkelingen. Bewegingen wordt sterk gevoed door mee- en tegenvallers in door traders gedomineerde markten. Het resultaat is een hoge volatiliteit.

Slechts enkele aanbieders van ETF’s bieden producten waarmee met een hefboom kan worden ingespeeld op de onderliggende beweging. ProShares heeft een groot aantal genoteerd staan in Europa, voornamelijk in Brussel. Een scan wijst uit dat de volgende 3 ETF’s de meeste potentie bieden: Ultrashort Health Care (2x de daling), Ultrashort Oil & Gas (2x de daling) en UltraPro Short S&P 500 (3x de daling)

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

