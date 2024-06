Karsten Junius (Sarasin): ‘Trump of Biden: begrotingstekort in VS blijft groot’

Of het nu Trump of Biden wordt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november, het begrotingstekort in de VS blijft sowieso groot. “Het ziet er niet geweldig uit op dat vlak”, meent Karsten Junius, hoofdeconoom van Bank J. Safra Sarasin. De plannen van beide presidentskandidaten zullen de Amerikaanse staatsschuld waarschijnlijk nog verder verhogen.

“Zowel Trump als Biden heeft erkend dat het begrotingstekort moet worden aangepakt. Maar wat ze hebben voorgesteld of waarschijnlijk uiteindelijk zouden doen, zou volgens ons de staatsschuld onhoudbaar groter maken. Grote onevenwichtigheden in de begroting vereisen meer dan stapsgewijze beleidswijzigingen. Maar er lijkt geen consensus onder de bevolking of binnen Washington te bestaan dat er op korte termijn harde beleidskeuzes en offers moeten worden gemaakt.

Als gevolg daarvan zullen de rentevoeten onder zowel Biden 2.0 als Trump 2.0 waarschijnlijk structureel hoger blijven. Het kan niet worden uitgesloten dat er tijdens een tweede ambtstermijn van Trump een fiscale risicopremie ontstaat op de Amerikaanse obligatiemarkt. Voorstellen voor ander beleid, zoals een tarief van 10% op alle import, strenge controle op immigratie en het mogelijk tornen aan de onafhankelijkheid van de Fed, zouden ook de groeivooruitzichten van de Amerikaanse economie op lange termijn schaden en de schulden nog verder doen oplopen.

Belastingplan Trump

Wat zijn de plannen van Trump, mocht hij opnieuw president worden? Trump en zijn entourage lijken een ’trickle-down’ belastingplan voor te staan. Volgens het America First Policy Institute, de denktank achter de beleidsagenda van Trump, zouden belastingverlagingen, een pro-arbeidsvriendelijk belastingbeleid en een tragere groei van de federale uitgaven de reële economische groei naar 4% moeten stuwen. Republikeinen verwachten dat belastingverlagingen op zijn minst gedeeltelijk zelf gefinancierd zullen worden.

Trump zal zeker proberen om de belastingverlagingen van de TCJA (Tax Cuts and Jobs Act) van 2017 te verlengen en mogelijk permanent te maken (ze zullen eind 2025 aflopen). Volgens de Congressional Budget Office zou de volledige verlenging van de belastingverlagingen in TCJA de komende tien jaar ongeveer 4,5 miljard dollar kosten en de primaire tekorten de komende tien jaar met meer dan 1% van het bbp doen toenemen.

Hogere uitgaven bij Biden

Biden zal tijdens een tweede ambtstermijn de uitgaven waarschijnlijk verhogen. Hij lijkt niet bereid te zijn om de voortdurende druk van demografische veranderingen op de uitgaven voor sociale zekerheid, Medicare en Medicaid aan te pakken. In plaats daarvan wil hij enkele andere sociale programma’s versterken om de toegang tot onderwijs en kinderopvang te verbeteren. Deze regering gaat waarschijnlijk door met het verminderen van de risico’s in toeleveringsketens en het stimuleren van investeringen in groene sectoren. Nationaal economisch adviseur Lael Brainard heeft verklaard dat de minimumdoelstelling van een nieuwe regering is dat alle verlengingen van belastingverlagingen volledig betaald worden door het verhogen van de inkomsten.

Het doel van het nieuwe belastingbeleid is waarschijnlijk ook om extra inkomsten te genereren, waarmee het tekort weer op een houdbaar pad komt. Toch heeft president Biden beloofd dat huishoudens die minder dan 400.000 dollar per jaar verdienen niet meer belasting zullen betalen. Hij zal er daarom naar streven om een deel van de belastingverlagingen onder de Tax Cuts and Jobs Act te behouden en die voor vermogende gezinnen te laten aflopen.

Zowel Trump als Biden erkent, kortom, het hoge begrotingstekort in de VS. Maar de plannen van beiden wijzen juist op belastingverlagingen of op hogere uitgaven. Hierdoor zal de Amerikaanse rente waarschijnlijk structureel hoog blijven en de staatsschuld in de VS onhoudbaar groot.”

Geschreven door: Eddy Schekman



