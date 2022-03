Keith Wade (Schroders): ‘Europa extra gevoelig voor Oekraïne-crisis’

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft het risico van stagflatie, waarbij de economische groei vertraagt en de inflatie oploopt, vergroot.

Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders heeft de inflatieverwachtingen al naar boven bijgesteld en de groeiverwachting naar beneden. Hij verwacht dat Europa de grootste klappen zal krijgen. Wereldwijd zullen de gevolgen waarschijnlijk minder groot zijn omdat de economie toch al op stagflatie afstevende, aangezien de krapte op de toeleveringsketens en de arbeidsmarkten groter is dan verwacht. De VS zullen volgens Wade minder te lijden hebben onder de gebeurtenissen in Oekraïne. Dat geldt ook voor China en de opkomende markten.

Wat de centrale banken betreft, denkt Wade dat Fed haar monetaire verkrapping nu geleidelijker zal doorvoeren. Hij verwacht nog steeds dat de rente in maart zal worden verhoogd, maar misschien met slechts 25 basispunten. In plaats van de eerder voorspelde vijf renteverhogingen, verwacht hij er nu vier. Daarna zal de fed in 2023 waarschijnlijk langzaam verder verkrappen.

Voor de ECB staan de zaken er anders voor, omdat Europa erger te lijden heeft onder het Oekraïne-conflict. Hij verwacht dat de ECB dovisher kan zijn dan de consensus, die voor dit jaar twee renteverhogingen voorspelde. De Oekraïne-crisis heeft Wade ervan overtuigd dat de ECB de rente dit jaar niet zal verhogen en zal doorgaan met QE. Waarschijnlijk komt er een renteverhoging in de tweede helft van 2023.

