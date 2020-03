Keith Wade (Schroders): ‘Geen ontsporing van de economie’

Het coronavirus werpt een donkere schaduw over de wereldeconomie.

Keith Wade, econoom bij Schroders: “Wezen de indicatoren in januari nog op een aantrekkende wereldeconomie, de uitbraak van het coronavirus dreigt het groeiherstel in de kiem te smoren. Reden om de groeiverwachtingen voor dit jaar neerwaarts bij te stellen. De impact van de virusuitbraak zal echter geconcentreerd zijn in de eerste jaarhelft. Daarna zal de economische activiteit geleidelijk herstellen, gesteund door een ruimer beleid in de VS, China en de eurozone.”

Het basisscenario van Schroders is nog altijd dat de uitbraak van het coronavirus beperkt blijft en dat de activiteit in China aan het einde van het tweede kwartaal zal terugkeren naar eerdere niveau’s. Zo gezien heeft het herstel vertraging opgelopen, maar is het niet ontspoord. Op korte termijn zal de impact van het virus significant zijn. Daarom verlagen de economen van Schroders de groeiprognose voor de wereldeconomie voor dit jaar van 2,6% naar 2,3%. Dat is de zwakste groei sinds 2009, toen de financiële crisis op het hoogtepunt was.

Vlakke groei VS

De economische groei in de VS zal in het eerste kwartaal vlak zijn. Dat komt mede door de productiestop van de Boeing 737 MAX. Daarbovenop komen de effecten van het coronavirus. Voor het hele jaar verwacht Schroders een groei van 1,6% (was 1,8%). De economie profiteert wel van het ruimere monetaire beleid en de handelsdeal met China.

Opkomende markten lijden met China mee

China is het epicentrum van de coronacrisis. De groeiprognoses voor de tweede economie ter wereld is met een half procentpunt verlaagd tot 5,5%. Voor de opkomende markten voorspelt Schroders nu een groei van 4,1% (was 4,5%). Daarbij gaat men uit van het scenario van een V-vormig herstel. Schroders gaat ervan uit dat de Chinese autoriteiten, na aanvankelijk te hebben gewacht, voldoende actie hebben ondernomen om het virus in te dammen en dat het aantal besmettingen inmiddels zijn piek al heeft gepasseerd. Het land zou in maart weer aan het werk moeten gaan en de vraag zou dan sterker moeten groeien. China zal een stimulerend beleid voeren, in de tweede jaarhelft zal de groei aantrekken en in 2021 hoger uitvallen dan dit jaar. Elders in de opkomende markten is de impact minder.

Recessie in Japan en Italië

De groeiverwachting voor Japan keldert van 0,2% naar -0,7% op jaarbasis. De ernstige contractie volgend op de BTW-verhoging was veel groter dan verwacht. Daar komt nu het coronavirus overheen, waar de Japanse economie kwetsbaar voor is. Voor 2021 voorziet Schroders wel herstel.

De eurozone kampt met tegenvallende externe vraag. De binnenlandse vraag lijkt wel robuust te blijven, al is er nu sprake van een kortetermijnimpact. Frankrijk en Italië hebben te lijden onder minder toerisme. De impact van het virus kan Italië in een technische recessie duwen. In het Verenigd Koninkrijk is sprake van een duidelijke trendbreuk. Schroders heeft de groeiverwachting voor het VK verhoogd naar 1,1% (was 0,8%). In 2021 zal de groei aanzwellen tot 2,2%.

Meer stimulans op komst, monetair en budgettair

De inflatie blijft wereldwijd gematigd. Lagere olie- en grondstoffenprijzen houden de prijsstijgingen beperkt. Lonen zullen wel stijgen als gevolg van de krappere arbeidsmarkt. Beleidsmakers hebben daardoor de gelegenheid om het monetaire beleid ruim te houden of verder te verruimen.

In de VS wijzen business surveys op een geringere activiteit als gevolg van een zwakkere vraag uit China en problemen met de toeleveringsketen, maar er is geen sprake van een ineenstorting van de economie in de VS. Ondertussen blijft het aantal besmettingsgevallen laag. Het kan zeker nog erger worden en Schroders verwacht dat de groei in het eerste kwartaal vlak zal zijn. Met de onverwachte actie van de Fed om de rente te verlagen met 50 basispunten geeft de centrale bank een belangrijk signaal af, namelijk dat de economie hoe dan ook zal worden ondersteund.

China zal komen met een mix aan maatregelen, zoals renteverlagingen, liquiditeitsinjecties en overheidsstimulering via infrastructurele investeringen. De ECB zal de depositorente gaan verlagen naar 0,6% in het tweede kwartaal. De Bank of Japan zal het beleid waarschijnlijk ongewijzigd laten. Belangrijk is dat de yen, vaak gezien als veilige haven, redelijk stabiel blijft. Stimulans zal met name van de overheid moeten komen. Renteverlagingen worden ook in de BRIC-landen verwacht, waarbij Rusland de meeste speelruimte heeft.

