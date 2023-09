Kernenergie is booming

Kernenergie-aandelen presteren goed dit jaar. De koers van uranium blijft stijgen door de bezorgdheid over het aanbod en er zijn een aantal kerncentrales in met name Azië in aanbouw. De Visie van Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie Saxo Bank.

Offshore wind en groene transformatietechnologie doen het momenteel slecht. Stijgende obligatierentes en hoge energiekosten die staal en beton duur maken, zorgen voor afnemende interesse van beleggers.

Kernenergie komt daarentegen dichter bij het inhalen van halfgeleiders als het best presterende thema in 2023. Regeringen realiseren zich dat kernenergie van cruciaal belang is voor het behalen van hun emissiedoelstellingen. Ons themamandje voor kernenergie is het enige mandje met een positief rendement in de afgelopen week. Het is dit jaar met 24% gestegen.

Cruciale optie

Met de terugval van de windturbine-industrie is kernenergie hard op weg een cruciale optie te worden voor overheden in ontwikkelde landen hun om schone elektriciteit uit te breiden. Een andere drijvende kracht zijn de gestaag hogere uraniumprijzen. Zij zijn het gevolg van de krapte op de fysieke uraniummarkt omdat uraniumbedrijven zich inspannen om het hoofd te bieden aan een mogelijk verbod op Russische nucleaire brandstof. Dat zou de toegang van de industrie tot deze brandstof ernstig beperken.

De wekelijkse spotprijs voor uranium is gestegen tot ver boven de piek van 2022. Fysiek uranium is moeilijk te verkrijgen als gewone belegger. De enige haalbare optie is beleggen in uraniummijnbouwers die natuurlijk direct blootgesteld zijn aan de uranium spotprijs.

Er zijn momenteel 60 kernreactoren in aanbouw en de pijplijn breidt zich gestaag uit. De meeste geplande reactoren bevinden zich in Azië. Polen kondigde in juli nog een nieuwe kerncentrale aan en breidt daarmee de plannen van het land uit om kernenergie over te nemen van kolencentrales. Naast nieuwe kerncentrales worden er ook veel upgrades gedaan aan bestaande centrales om de capaciteit uit te breiden.

In 2021 waren er 440 operationele kerncentrales die ruwweg 10% van alle elektriciteit ter wereld produceerden.

Veel blootstelling aan kernenergieproductie

De meeste bedrijven in onze mand met kernenergiethema’s zijn ofwel nutsbedrijven met veel blootstelling aan kernenergieproductie of uraniummijnbouwers. Een voorbeeld is Cameco. Dit is een van ’s werelds grootste uraniummijnbouwers en leveranciers van splijtstof voor kerncentrales. Het heeft onlangs (de deal is nog niet afgerond) een belang van 49% genomen in Westinghouse Electric om zich terug te trekken uit de volatiele uraniummarkt. Westinghouse Electric is een van ’s werelds grootste leveranciers van technologie voor kerncentrales. Dus zal de stap van Cameco het meest verticaal geïntegreerde bedrijf in de kernenergie-industrie creëren.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

