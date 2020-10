Keurige cijfers KPN

KPN heeft keurige cijfers gepubliceerd. Aan groei hoeft niet te worden gedacht.

De voor deconsolidaties aangepaste omzet daalde in het derde kwartaal met 5,4% naar 1,3 miljard euro na een daling van 4,9% in Q2. De omzet van zowel zakelijk als consumenten staat onder druk. Voor het derde achtereenvolgende kwartaal is een winst per aandeel gepubliceerd van 0,03 euro.

De prijsstelling bij KPN gaat de kant op die wij al enkele jaren geleden zijn begonnen af te schilderen: een vaste prijs per maand. Dat zien je nu ook bij 5G. Voor 32,50 euro per maand kan men onbeperkt internetten, bellen en sms-en. De toekomst is dat 5G + vast internet + tv als een product wordt gezien.

Het aandeel is +0,6% op 2,37 euro. Voor het aandeel wordt nog geen 20 keer de winst betaald, wat een reflectie is van de beperkte groeimogelijkheden. Er is ruimte voor een matig opgaande beweging. Weerstanden liggen op 2,60, 2,80 en 3,00 euro.

