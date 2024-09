Jean-Paul van Oudheusden: ‘Keuzes van Volkswagen werken nog jarenlang door’

Wie kijkt naar de koers van het aandeel Volkswagen (VW), ziet dat de trotse Duitse autofabrikant technisch gezien op een kritiek punt is aangekomen. Het aandeel noteerde twee weken geleden even onder €88. Dat is lager dan het dieptepunt ten tijde van het dieselschandaal in 2015 en ook lager dan de coronadip in 2020 (zie grafiek). In de afgelopen 3,5 jaar verloor Volkswagen bijna €120 miljard aan beurswaarde, wat overeenkomst met een koersdaling van 65%. Het aandeel wordt in beursjargon “goedkoop” genoemd, omdat beleggers nog maar drie keer de verwachte winst ervoor willen betalen. De belangrijkste vraag, niet alleen voor de beurskoers, is echter: komt het nog goed met Volkswagen? De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

In de jaren ’80 betrad Volkswagen als een van de eerste buitenlandse fabrikanten de Chinese markt. Het werd een doorslaand succes, want op het hoogtepunt in 2017 verkochten de Duitsers bijna de helft van hun totale aantal van 10 miljoen auto’s in China, meer nog dan in Duitsland zelf. Vorig jaar waren het er nog maar 3 miljoen en de verkoop daalt nog steeds. Dat komt vooral door de grote opmars van elektrische auto’s (EV’s), die in 2024 naar verwachting goed zijn voor ongeveer 50% van alle nieuwe Chinese registraties.

Software maakt het verschil

Cruciaal voor succes met elektrische auto’s in de Chinese automarkt is de software. Chinese consumenten zijn dol op technische snufjes en zien een auto als een smartphone op wielen. Om aan de vraag te voldoen wordt het steeds belangrijker om zogenaamde software-driven vehicles (SDV’s) te maken, waarbij nieuwe functionaliteit op afstand aan de auto kan worden toegevoegd. Volkswagens eigen softwaretak Cariad, die in 2019 prominent naar voren werd geschoven, is kwalitatief niet goed genoeg gebleken. Als alternatief sloot VW dit jaar externe SDV-overeenkomsten met het Chinese Xpeng en het Amerikaanse Rivian. Het resultaat is wel dat de nieuwe Golf, als opvolger van de ID.3, pas in 2028 op de markt komt. De juiste zet, zo lijkt het, maar wie koopt er in de tussentijd dan nog een Volkswagen?

Forse boete dreigt

VW is niet het enige merk dat moeite heeft om het tempo op het gebied van elektrische auto’s bij te benen, maar de autofabrikant uit Wolfsburg heeft wel het grootste probleem. Door tegenvallende vraag staan fabrieken leeg, zowel in Duitsland als in China, de vakbonden roeren zich en tot overmaat van ramp dreigt het concern in 2025 vanuit de Europese Commissie een forse boete te krijgen als de doelstelling voor het terugbrengen van CO2-uitstoot niet wordt gehaald. Volkswagen doet er alles aan om uitstel te krijgen van die verplichtingen.

Gaat Volkswagen kopje onder?

Het is te vroeg om te concluderen dat Volkswagen het niet gaat redden, maar dat het water aan de lippen staat is wel duidelijk. Niemand houdt er rekening mee dat de Duitse trots, die zo belangrijk is voor de Duitse en Europese industrie, kopje onder zal gaan, maar voor het eerst in de geschiedenis is de kans daarop niet nul. Beleggers in Volkswagen, zowel in aandelen als obligaties, doen er verstandig aan de ontwikkelingen vanaf hier op de voet te volgen.

Koersontwikkeling van het aandeel Volkswagen

