Kevin Net (LFDE): ‘Innovatie en veerkracht: hoe kan China zich herstellen?’

Wat zijn de sterke punten en kansen van de Chinese markt nu de handelsoorlog met de Verenigde Staten een nieuwe wending neemt?

Sinds eind 2024 trekt China opnieuw internationale beleggers aan. Zullen de aankondiging van D. Trump om extra douanerechten op Chinese producten in te voeren en de escalatie tussen China en de Verenigde Staten deze hernieuwde dynamiek kunnen afremmen? De Visie van Kévin Net, divisiehoofd in Azië bij La Financière de l’Echiquier (LFDE)

Ondanks de belemmeringen blijft het innovatievermogen intact

Het Chinese potentieel wordt anders bekeken sinds de onthulling van DeepSeek, een generatieve AI die tegen lagere kosten vergelijkbare prestaties levert zoals ChatGPT van OpenAI. Er zijn nog andere belangrijke innovaties onthuld, zoals het ultrasnelle oplaadsysteem dat BYD heeft ontwikkeld voor elektrische auto’s en de lancering van een ambitieus ruimteverkenningsprogramma.

Deze successen zijn het resultaat van niet-aflatende investeringen in onderzoek en ontwikkeling: de uitgaven zijn tussen 2011 en 2022 verdrievoudigd tot bijna 811 miljard dollar. Vandaag de dag is bijna de helft van alle octrooiaanvragen wereldwijd afkomstig uit China. Deze troeven stellen het land in staat om zich te profileren als wereldleider in verschillende strategische sectoren.

Een strategie van aanpassing en autonomie

Hoewel de markt profiteerde van het DeepSeek-effect en in maart een niveau bereikte dat sinds 2022 niet meer was gezien, zorgt de opnieuw opgelaaide handelsoorlog voor een correctie. China beschikt echter over middelen om stand te houden. Het land voert al enkele jaren een strategie om zijn zelfvoorziening te vergroten, met name in de technologie- en energiesector, en om zijn productie naar locaties dichter bij de eindmarkten te verplaatsen.

China kan ook een verschuiving naar zijn binnenlandse economie doorvoeren. Het land blijft gerichte stimuleringsmaatregelen – waarmee al in 2024 werd begonnen – doorvoeren om de consumptie aan te jagen, het consumentenvertrouwen te herstellen en de tijdens de pandemie opgebouwde, zeer omvangrijke spaartegoeden vrij te maken. Ook de uitgestoken hand naar de particuliere sector, die nog steeds de belangrijkste werkgever in China is, is opmerkelijk.

Aandelenmarkten: geopolitieke risico’s zijn al ingecalculeerd

Wat de waardering betreft, noteert de Chinese aandelenmarkt momenteel bijna 10,7 keer de winst, wat onder het historische gemiddelde ligt. Sommigen wijzen op de noodzaak om een “geopolitieke korting” toe te passen. Ondanks dit risico zijn we overtuigd van de kracht van de Chinese innovatie.

Bovendien blijft het vermogen van bedrijven om wereldwijd marktaandeel te winnen intact, wat een herwaardering van de markt rechtvaardigt. In tegenstelling tot de rally van september vorig jaar – die werd aangedreven door verwachtingen in verband met stimuleringsmaatregelen – werd de rally van begin dit jaar gedragen door concrete positieve nieuwsberichten van bedrijven en door de geruststellende ommezwaai van Xi Jinping ten aanzien van de particuliere sector. De markt is nu meer geïnteresseerd in het innovatievermogen van Chinese bedrijven dan in macro-economische problemen, die volgens ons al in de koersen zijn ingerekend.

Ten slotte zorgt de huidige context van handelsspanningen weliswaar voor volatiliteit, maar roept deze ook vragen op over het einde van het Amerikaanse exceptionalisme en pleit deze voor een grotere diversificatie binnen de aandelenportefeuilles. Dit zou met name ten goede moeten komen aan China, dat momenteel ondervertegenwoordigd is bij wereldwijde beleggers.

