Kévin Net (LFDE): ‘Zonder welvaart kan er geen gedeelde welvaart zijn’

Na jaren van strikte regulering en economische onzekerheid lijkt China zijn koers te verleggen door de particuliere sector opnieuw te omarmen als motor van groei. De Visie van Kévin Net, Beheerder, Hoofd Azië, bij La Financière de l’Échiquier (LFDE).

In augustus 2021, midden in de Covid-crisis, blies de Chinese president nieuw leven in een uitdrukking uit 1953: gedeelde welvaart. Met deze slogan wilde Xi Jinping een rechtvaardiger model van economische ontwikkeling promoten, zonder grote welvaartskloof. In een tijd waarin China de sterkste groei van het aantal centimiljonairs in de afgelopen tien jaar heeft gekend, wordt deze boodschap uit Beijing gezien als een nieuwe aanval op de allerrijksten, van wie de meesten ondernemers zijn. Met name de technologiesector lijkt in het vizier te liggen.

Reactie particuliere sector

De sector stond al onder druk van de regelgeving na de annulering van de beursgang van Ant Financial in 2020, van meerdere beperkingen en talloze boetes voor bedrijven. De particuliere sector heeft snel gereageerd op deze boodschap van gedeelde welvaart: de oprichting van liefdadigheidsorganisaties, deelname aan de financiering van overheidsprojecten, de oprichting door internetgiganten Tencent en Alibaba van stichtingen van 100 miljard yuan. Nu hun expansieve ambities aan banden zijn gelegd, richten Chinese bedrijven zich op kostenbeheersing en structurele reorganisatie.

Het onderschatte belang van de privésector

Wat China ongetwijfeld had onderschat, was het belang van de privésector voor zijn economie, samengevat in vier cijfers: 60/70/80/90. De particuliere sector is goed voor ongeveer 60% van het Chinese bbp, 70% van de innovatiecapaciteit, 80% van de werkgelegenheid in steden en 90% van de nieuwe banen. Door te proberen de particuliere sector aan banden te leggen, heeft China zijn economie verzwakt, die al was getroffen door de pandemie en de sancties van de VS. De vertrouwenscrisis die China in zijn greep houdt, treft de particuliere sector, de consumenten – omdat ze zich zorgen maken over hun baan – en de beleggers. De particuliere sector is goed voor 70% van de MSCI China.

De omslag

In september 2024 veranderde Beijing van toon. De autoriteiten ondersteunden de economie met een actieplan voor de monetaire, bancaire, vastgoed-, fiscale en effectenmarkt, en benadrukten daarbij het belang van de particuliere sector. In januari 2025 gaf DeepSeek – China’s antwoord op ChatGPT – de privésector weer een centrale rol in de nationale strategie. DeepSeek bewijst dat Chinese technologiebedrijven in staat zijn te innoveren ondanks de economische vertraging en binnenlandse en buitenlandse obstakels. Deze onthulling is des te belangrijker omdat ze wordt gevolgd door andere, zoals de aankondiging van Alibaba’s samenwerking met Apple op het gebied van AI en BYD’s samenwerking op het gebied van autonoom rijden.

Chinese topondernemers

Het symposium dat Xi op 17 februari voorzat, bracht Chinese topondernemers samen, oprichters van grote concerns zoals Tencent, Xiaomi en Alibaba, en start-ups zoals DeepSeek en Unitree Robotics. Prosper first for common prosperity is een duidelijke boodschap: om bij te dragen aan de gedeelde welvaart moet Beijing hen eerst toelaten rijk te worden. Om de daad bij het woord te voegen, is er een wet aangenomen die willekeurige boetes voor privébedrijven verbiedt en heeft de toezichthouder de overname door Baidu van JOYY’s streamingactiviteiten – die nog werd geweigerd in 2020 – goedgekeurd. Er gaan zelfs geruchten over een terugkeer naar de beursgang van Ant Financial, wat een krachtig signaal zou zijn.

Deze hernieuwde steun voor de particuliere sector wordt toegejuicht door beleggers, zoals blijkt uit de stijging met 15% van de MSCI China Index sinds begin 2025 (bijna 40% in een jaar) en de stijging met 30% van de Chinese tech-index HSTech in dezelfde periode. Terwijl de markt wanhopig zat te wachten op een redding van de Chinese economie door stimuleringsmaatregelen, is de enige stimulans die China nodig heeft waarschijnlijk het vrijlaten van de particuliere sector.

