Keynote Ruud Veltenaar: Once Upon A Future

Toekomstdenker en impact investor Ruud Veltenaar schetst tijdens de BeleggersFair op 4 november een helder en boeiend beeld van de toekomst. Hij vertelt vanuit een beleggingsoogpunt hoe we zelf meerwaarde kunnen creëren in een turbulente wereld, die in rap tempo transformeert naar een volgende fase in onze beschaving.

De wereld verkeert niet in een financiële of economische crisis, stelt Veltenaar, maar in een transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Deze transitie raakt bijna iedereen en heeft grote invloed op ons leven en werk. Met relevante informatie en heldere inzichten biedt hij tijdens deze keynote concrete hoop op een betere en op alle vlakken renderende wereld.

Ruud Veltenaar is filosoof, trendwatcher, TEDx spreker, bevliegeraar, buitengewoon hoogleraar en sociaal bewogen investeerder. Hij is een talent in het vertalen van trends en ontwikkelingen naar de impact van ons leven en werk. Veltenaar behoort met een gemiddelde score van 9,1 tot de best beoordeelde sprekers in de markt.

Tijdens de BeleggersFair zal zal Veltenaar aangeven waarom we juist ook vanuit een beleggingsoogpunt op een markeerpunt in onze geschiedenis staan. Wij beloven u een presentatie met impact en veel inspiratie waarover nog veel en lang zal worden nagepraat. Bent u klaar voor de toekomst en in staat om ook in turbulente tijden het verschil te blijven maken?

Bestel nu uw ticket voor de BeleggersFair 2022 om het mee te maken.

De keynote ‘Once Upon A Future’ met Ruud Veltenaar vindt plaats om 14.40 uur.

