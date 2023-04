Kiezen voor een long/short-strategie?

Vermogensbeheerder UBS AM beschouwt de macro-economische achtergrond in China als grotendeels gunstig voor de lange termijn. Azië-experts John Bradshaw en Jia Tan van UBS AM zien voordelen in een long/short-strategie.

“In een woelige markt kan een netto lage, long/short-benadering een gedifferentieerde bron van rendement opleveren. Deze zogenaamde ‘all-weather’ oplossing kan helpen om in vaak moeilijke marktomstandigheden aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen te halen. Daarbij is het de bedoeling om geen correlatie te hebben met de brede Chinese aandelen- en obligatie-indices.”

“Deze strategie heeft niet als hoofddoel om in een stijgende markt beter te presteren dan de long-only-strategieën. Toch kan de toevoeging van een long/short-benadering aan een long-biased portefeuille, passief of actief, een goede aanvulling vormen. Het kan het totale rendement helpen verbeteren en tegelijkertijd de volatiliteit van de portefeuille verlagen. Ook een redelijk gebruik van hefboomwerking, en de flexibiliteit om posities buiten China aan te houden, kunnen waarde toevoegen.”

China gaat nieuwe groeifase in

“China heeft tijdens zijn Nationaal Volkscongres belangrijke economische doelstellingen voor 2023 vastgesteld, waaronder de bescheiden en relatief conservatieve doelstelling voor de bbp-groei. Wij denken dat beleidsmakers de voorgestelde steunmaatregelen voor groei pas uitvoeren als de omstandigheden dat vereisen. Een agressiever stimuleringspakket van dezelfde omvang en schaal als in 2009 of 2019 is onwaarschijnlijk gezien de langetermijnimpact daarvan op de economie.”

“De Chinese economie maakt immers een transitie door. Het land gaat een volgende groeifase in met een cruciale rol voor de geavanceerde, verwerkende industrie. Technologische onafhankelijkheid en een groter concurrentievermogen kunnen leiden tot kansen op het gebied van kunstmatige intelligentie, elektrische voertuigen, zonne-energie, robotica, automatisering en halfgeleiders. Er zijn ook interessante mogelijkheden in verband met het CO2-vrij maken van elektriciteit, materialen en grondstoffen.”

