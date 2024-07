Kiezen voor Europa, maar voor welke aandelen?

Dankzij gunstige macro-economische ontwikkelingen in het eerste halfjaar, zijn de vooruitzichten voor Europese aandelen goed. In de tweede jaarhelft kunnen de koersen daarom inlopen op die van Amerikaanse aandelen.

Dit stelt chief investment officer Helen Jewell van BlackRock Fundamental Equities in haar toelichting op de outlook voor het derde kwartaal. De Amerikaanse vermogensbeheerder signaleert dat beleggers weer terugkeren naar de Europese aandelenmarkten.

Jewell: “Wij verwachten dat cyclische sectoren, vooral in Europa, profiteren van dalende rentes en de aantrekkende economische activiteit. Onderliggend kijken we vooral naar sectoren die een cyclische duw in de goede richting krijgen, maar ook op de lange termijn bouwen op structurele trends, zoals CO2-reductie, reshoring en de opkomst van AI.”

Hoewel Europese aandelen de afgelopen tien jaar zijn achtergebleven bij hun Amerikaanse tegenhangers, wijst de BlackRock-CIO vier redenen aan waarom het tij kan keren. Naast een gunstiger economisch klimaat en hogere bedrijfswinsten, noemt Jewell de lagere beurswaarde en de hoge kwaliteit van die bedrijven.

De winstgroei in Europa is versneld na een periode van stagnatie. “Wij denken dat het winstmomentum voor Europese bedrijven zal aanhouden dankzij de aanzienlijk lagere schuldniveaus, de stevige winstcijfers en de bereidheid van bedrijven om te investeren in toekomstige groei”, aldus Jewell.

De inflatie in de eurozone nadert de doelstelling van de ECB met een daling tot 2,4%, waardoor de centrale bank de rente heeft kunnen verlagen. “Samen met andere belangrijke indicatoren, zoals de stijgende samengestelde inkoopmanagersindex, leidt dit tot de verwachting dat de consumenten en bedrijven in de regio een impuls krijgen.”

Europese aandelen worden momenteel verhandeld tegen een korting van ongeveer 40% ten opzichte van Amerikaanse aandelen, tegenover een historisch gemiddelde van ongeveer 20%. “Na vier opeenvolgende maanden van instroom in Europese aandelen vanuit wereldwijde beleggingsfondsen, denken wij dat beleggers geneigd zijn om terug te keren naar de regio.”

En tenslotte zijn er in Europa veel kwaliteitsbedrijven in verschillende sectoren die hogere winsten wisten te boeken ongeacht macro-economische schommelingen of wijzigingen in het beleid van de centrale banken. “Wij zien onder meer kansen in sectoren als halfgeleiders, bouw, luxegoederen en gezondheidszorg”, aldus Jewell.

Selectie, bron data Refinitiv

Geschreven door: Eddy Schekman



