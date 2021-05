Kiezen voor Nasdaq Next ETF

Er is veel voor te zeggen om over te stappen van de Nasdaq 100 naar de Nasdaq Next. Wees de institutionele beleggers een slag voor.

Sinds medio november vorig jaar steeg de Nasdaq 100 met 16% en steeg de Invesco Nasdaq Next ETF met bijna 25% naar 28,70 euro in februari. Daarna volgde een dipje nar 26 euro. De Nasdaq 100 heeft ook in februari/maart een correctie meegemaakt, maar heeft zich daarvan hersteld.

Charttechnisch lijkt het erop dat de Nasdaq Next ETF een achterstand heeft opgelopen. De ETF staat onderin de bandbreedte en heeft een grote achterstand opgelopen ten opzichte van de Nasdaq 100.

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Invesco, blijkt dat een meerderheid (58%) van de Europese institutionele beleggers denkt dat de Nasdaq Next Generation 100 Index het de komende drie jaar beter zal doen dan de Nasdaq-100. Hiervan acht meer dan een kwart (29%) dit zeer waarschijnlijk. De Nasdaq Next Generation-index, die in augustus vorig jaar werd gelanceerd, biedt een gerichte blootstelling aan de 101e tot 200e grootste bedrijven die in aanmerking komen voor notering op de Nasdaq index.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16045 berichten van Eddy Schekman

2 reacties op “ Kiezen voor Nasdaq Next ETF ”

Terug naar het nieuws overzicht