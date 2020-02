Kijk maar niet naar de maandgrafiek van Galapagos

Galapagos was gisteren de sterkste daler in de AEX met een koersverlies van 8,7% op 227,60.

Technische indicatoren op dag-, week- en maandbasis geven haussiers niet veel hoop. Op dagbasis ligt de ondergrens op 200 euro, op weekbasis is dat 140 euro en naar de bodem van 30 euro op maandbasis kunnen haussiers beter niet kijken. Galapagos is een aandeel voor de biotechnologische gelukzoekers. Daar is niets op tegen, maar maakt het aandeel met een koers/winst van meer dan 100 (bron: Tradingview) ronduit speculatief.

