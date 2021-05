Klappen voor bitcoin en ethereum

Crypto’s staan onder druk. Wat staat er beter voor bitcoin of ethereum.

Je moet wel een bijzonder naïeve belegger zijn om te denken dat crypto’s ongevoelig zijn voor de bewegingen op de aandelenmarkten, vooral als deze worden ingegeven door een oplopende inflatie, angst voor een snelle stijging van de rente en winstnemingen op (dividendloze) techaandelen.

Wat mag worden verwacht van de crypto’s. Uiteraard alleen vanuit charttechnisch perspectief, omdat er geen enkel ander kader bestaat voor crypto’s. De verschillen zijn groot. Voor beide geldt een overspannen marktsituatie.

Bitcoin

Bitcoin is sinds de top eerder dit jaar met 28% gedaald naar 45.037 dollar. De RSI staat al enige tijd onder druk. De daling daarvan is ingezet eind vorig jaar bij een prijs van tegen de 54.000 dollar. De lage stand van de RSI wekt de indruk dat de markt op zoek is naar een omslag. Het sentiment is immers duidelijk oversold op dagbasis. Echter, het kan niet genoeg worden benadrukt, uit de weekgrafiek blijkt dat sinds september vorig jaar ongelooflijk veel lucht in de markt is gepompt. Op weekbasis is bitcoin nog zwaar overbought. Hierdoor bestaat de charttechnisch kans dat de steun van 43.800 niet sterk genoeg is en dat rekening moet worden gehouden met een daling tot beneden 35.000 dollar ofwel terug naar het niveau van begin dit jaar. Vanaf het huidige niveau zou dat nog een daling betekenen van ruim 20%.

Ethereum

Ethereum loopt ver achter op bitcoin. Sinds de piek is de prijs met 16% gedaald naar 3.473 dollar. Sinds september vorig jaar is de prijs evenwel met ruim 1.000% gestegen. De RSI op dag- en weekbasis geven aan de markt zwaar overbought is. Steunniveaus liggen rond 3.000 en 1.700 dollar op basis van de beweging die in september is ingezet. Voor traders is dat een te lange periode. Uitgaande van de april-beweging liggen steunniveaus op 3.450 en 2.850 dollar.

