Kleine stap terug voor AEX in zicht van 900-puntengrens

De Amsterdamse beurs zette maandag een stap dichter naar de 900-puntengrens. De AEX klom boven de 890 punten, met dank aan positief nieuws over Microsoft en Foxconn. De chipfondsen waren op het Damrak uitblinker, terwijl Prosus flink moest inleveren. Vandaag opende de Amsterdamse beurs evenwel wat lager. Na tien minuten handelen noteerde de AEX 0,1% in de min op 890 punten. Een wat teleurstellend slot op Wall Street gooide roet in het eten.

De AEX steeg maandag 0,8% en sloot op 891,56 punten. De chipbedrijven (ASML, ASMI en Besi) stuwden de index. Microsoft gaat dit jaar 80 miljard dollar investeren in AI-gerelateerde datacentra, twee keer zoveel als in 2024, Bovendien rapporteerde het Taiwanese IT-bedrijf Foxconn een recordomzet over het afgelopen kwartaal. De sterke omzetgroei van Foxconn is grotendeels te danken aan de groei in cloud- en netwerkproducten, waaronder AI-servers zoals die van chipfabrikant Nvidia..Foxconn heet eigenlijk Hon Hai Precision Industry, maar het doet internationaal zaken onder de naam Foxconn. Het produceert de iPhones voor Apple.

Daarentegen moest Prosus 7% achteruit. Tencent, waar Prosus een groot belang in heeft, wordt door het Pentagon aangemerkt als bedrijf dat samenwerkt met het Chinese leger, bleek volgens persbureau Bloomberg uit een Amerikaans overheidsdocument.

De Amerikaanse beurzen konden de hoge beginstanden gisteravond uiteindelijk niet vasthouden. Alleen de Nasdaq bleef goed overeind. De S&P 500 index steeg 0,6% tot 5.975,38 punten en de Dow Jones verloor 0,1% op 42.706,56 punten,. De Nasdaq klom 1,2% naar 19.864,98 punten.

Nvidia onthulde maandagavond nieuwe chips voor desktop- en laptop-pc’s die gebruikmaken van dezelfde Blackwell-architectuur die ten grondslag ligt aan de snelste AI-processors van het bedrijf voor servers en datacenters. De chips, genaamd GeForce RTX 50-series, zullen voorgeïnstalleerd worden in computers variërend van ongeveer $550 tot $2.000. Laptops met de chips zullen vanaf maart worden verzonden. De CEO van Nividia, Jensen Huang, maakte dit nieuws bekend op een techbijeenkomst in Las Vegas.

Het sentiment in Hongkong was afgelopen nacht negatief na de publicatie van een uitbreiding van de zwarte lijst van Chinese bedrijven door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Tencent daalde 7%, maar ook andere aandelen gingen onderuit. De lijst bestaat inmiddels uit 134 bedrijven.De stemming op de beurs in Tokyo was daarentegen positief. De Nikkei steeg 2%. Vooral techaandelen deden het goed in Japan.

