KLM: Daar is het gat van de deur

Wel of geen steun voor KLM en daardoor voor Air France-KLM?

Het blijft een heet hangijzer dat maar in het vuur blijft liggen. Air France krijgt van de Franse overheid een steunpakket van 7 miljard euro. In Nederland blijven we maar onderhandelen. Een gezonde aanpak is hoe Lufthansa in de lucht wordt gehouden middels een emissie van aandelen overgenomen door de Duitse overheid.

Het is nog niet eens duidelijk hoeveel steun KLM krijgt, iets van tussen de 2 en 4 miljard aan leningen. De bankiers weten nog niet wat ze wel of niet willen doen. Waarom zeggen ze niet: daar is het gat van de deur naar de kapitaalmarkt?

Het aandeel Air France-KLM staat op 4,17 euro. Fundamenteel is het begrijpelijk dat de banken voorzichtig zijn met het verstrekken van krediet. Volgens de laatste gegevens (TradingView) behaalde de combinatie een winst van 278 miljoen euro op een winst van 2,7 miljard euro en bedragen de schulden bijna 12 miljard euro van de assets van 31 miljard. Kortom, het is tijd voor een financiële reset van de onderneming, dus inclusief de balans en het verdienmodel.

Waarom kopen

Waarom dan toch beleggen in het aandeel Air France-KLM? De koers staat nu net zo laag als in 2012. Van daaruit steeg de koers met tegen de 200% naar 12,50 euro. Dat is een leuke gedachte voor een gok, omdat je als koopjesjager weet dat de Nederlandse overheid KLM nooit zal laten vallen.

