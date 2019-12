Klokje tikt voor beursgang ByteDance

De Chinese app TikTok haalde begin december de krantenkoppen nadat de exploitanten discriminerende moderatieregels hadden toegekend, die specifiek het bereik van individuele gebruikersgroepen beperkten – er werden ook beschuldigingen van politieke censuur aan de orde gesteld. Ongeacht deze recente aankondigingen heeft het gerucht over een beursgang van ByteDance, het bedrijf achter TikTok, al lang de overhand op de kapitaalmarkten. Konstantin Oldenburger van IG bekijkt deze Chinese start-up nader.

Volgens berichten in de media is ByteDance met een waarde van ongeveer 75 miljard dollar momenteel ‘s werelds meest waardevolle start-up. Het bedrijf is dominant in China en de rest van Azië. Het populairste product van ByteDance is de sociale media-app TikTok, een platform ontworpen voor de uitwisseling van korte video’s en is beschikbaar in meer dan 150 landen en 75 talen. TikTok groeit zeer hard: in februari 2019 werd de grens van een miljard downloads overschreden.

ByteDance wil omzet verdubbelen ByteDance claimt sinds juni 2019 gestage winst te maken. De omzet in 2018 was 7,2 miljard dollar, wat het bedrijf ongeveer 10 keer meer omzet opleverde. ByteDance is van plan deze inkomsten te verdubbelen. Hoe het bedrijf dit willen gaan realiseren is nog niet bekend.

Een mogelijkheid is de productie van een eigen smartphone, die ByteDance in juli van dit jaar aankondigde. Eigen apps zoals TikTok zullen al op de telefoon zijn geïnstalleerd. Het doel is om een goedkopere smartphone te maken om gebruikers bij andere merken weg te halen. Het is echter moeilijk om door te dringen tot de smartphonemarkt – een ervaring die zelfs ‘tech-reuzen’ als Amazon of Facebook kunnen delen.

Realistische waarderingen noodzakelijk ByteDance is net als andere technologiebedrijven met een groot aantal actieve gebruikers zeer interessant voor investeerders: 1,5 miljard maandelijkse en 700 miljoen dagelijkse actieve gebruikers is inderdaad een aanzienlijk aantal. Als het bedrijf daadwerkelijk munt weet te slaan uit deze aantallen, dan kan dit resulteren in enorme omzetten en winsten.

De aandelen van ByteDance moeten echter tegen een redelijke waarde worden gewaardeerd. Beleggers zijn tegenwoordig veel kritischer dan een paar jaar geleden. ByteDance moet de fout van een onrealistische overwaardering tijdens een IPO vermijden – een uitdaging waar bedrijven als Uber of WeWork ook mee te maken hebben gehad.

Tot nu toe is er geen specifieke IPO-datum. Geruchten dat een beursgang plaats zou vinden in het eerste kwartaal van 2020, werden door het bedrijf weerlegd. Een beursgang halverwege 2020 is echter niet uit te sluiten.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

