Knallend debuut Coinbase

De beursintroductie van Coinbase is een groot succes. Toch maar een bitcoin?

Het aandeel opende op de eerste handelsdag op 381 dollar. Dat is 52,4% hoger dan de referentieprijs en 10,9% hoger dan de gemiddelde gewogen prijs waartegen het aandeel buiten de beurs om werd verhandeld gedurende het eerste kwartaal van 2021.

Even was de waarde van de onderneming 112 miljard dollar om vervolgens te dalen naar 86 miljard dollar door de koersdaling intraday. De waarde van de onderneming is gebaseerd op alle uitstaande en nieuw uit te geven aandelen. De marktkapitalisatie bedraagt 65,4 miljard dollar.

Door sommigen wordt Coinbase en bitcoin wel heel snel aan elkaar gekoppeld als via het platform van Coinbase enkel bitcoins worden verhandeld. Er zijn meer crypto’s. Bovendien zegt de waardeontwikkeling van crypto’s niet alles over het verdienmodel van Coinbase, dat als net als elke andere markt afhankelijk is van prijs, volume en concurrente.

Een belegging in Coinbase biedt perspectieven. Het biedt nieuwe perspectieven en heeft het voordeel van de disruptieve twijfel. Met enige fantasie kan het worden gezien als een mandje van crypto’s.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15966 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht