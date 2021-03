Knallende koersen krijgen nog een gevolg

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag verder omhoog gaan. AEX staat er beter voor dan een maand geleden.

In de premarket staat de Stoxx 50 0,2% in de plus. Van de Amerikaanse indices staat alleen de Dow Jones 0,2% hoger. De Nasdaq is 0,7% lager. Mogelijk zal dat snel worden verklaard als winstnemingen.

Wereldwijd hebben de aandelenmarkten het de afgelopen week geweldig gedaan. De Amerikaanse overheid mag voor 1.900 miljard dollar aan steun verlenen. De ECB gaat versnel obligaties opkopen om de rente te verlagen. Het resultaat is dat de afgelopen week de indices hard zijn opgelopen: Dow Jones +3,4%, Nasdaq +2,4%, DAX +3,7%, AEX +4,0%, Stoxx 50 +3,8% en Nikkei +2,9%. Het is opvallend dat de Chinese markten het hebben laten afweten de afgelopen week: Shanghai -1,5%, CSI 300 -2,3% en Hang Seng -1,2%. Vandaag zijn alle belangrijke Aziatische markten hoger. Voor de Nikkei is de meeste winst (+1,6%) weggelegd.

Euro/dollar 1.1945. Euro/yuan 7,7615. De handelsspanningen tussen de VS en China kunnen vrij gemakkelijk toenemen. VS-president Biden voelt nog weinig voor verruimingen en houdt de grens op slot voor Huawei.

Bitcoin -1,8% op 56.725, goud -0,7% op 1.710 en Brent -0,7% op 69,13. Brent is dit jaar met 33% gestegen en bitcoin met 95%.

Duitse Bunds -0,02 op min 0,37%. US Bonds +0,06 op 1,59%.

Top-5 en AEX

Top-5 AEX/AMX aandelen op basis van potentie naar bovengrens bandbreedte: ASMI, Corbion, Adyen, Alfen en Tkh Group.

De AEX staat op 683,71 bijna even hoog als een maand geleden. De indicatoren bieden nu meer ruimte voor een stijging dan in februari. RSI staat lager dan een maand geleden en het prijsmomentum biedt meer potentie.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

