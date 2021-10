Knallende winst Shell. Koers even sterk gestegen als olie en gas

Het kan bijna niet anders dan dat RD Shell later deze week met knallende resultaten naar buiten komt. Het aandeel noteert 21,15 euro. De toch wel zware, historische weerstand van 30 euro komt redelijk dichtbij.

In het afgelopen jaar zijn de prijzen van Brent en gas verdubbeld. Menigeen wil het niet horen, maar de prijs van kolen is in dezelfde periode nog sterker gestegen met een plus van 290%.

Gezien de technische positie van het aandeel RD Shell mag niet worden uitgesloten dat na de publicatie van de cijfers wordt gezegd dat op de marktontwikkelingen vooruit is gelopen. Feit is dat in de afgelopen 12 maanden de koers van het aandeel vrijwel even sterk is gestegen als de prijs van Brent en gas.

Puts kunnen worden geschreven bij een koersdaling tot beneden de 20 euro.

