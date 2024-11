Koen Hoorelbeke: ‘Q3 cruciaal voor Nvidia’

Het aandeel Nvidia heeft sinds begin dit jaar een koerswinst van 193% geboekt, gedreven door het leiderschap van Nvidia in AI en datacenterhardware.

Het aandeel noteert op Wall Street tegen een recordhoogte van 145,26 dollar en weerspiegelt het enthousiasme van investeerders voor de positie van het Amerikaanse bedrijf in AI. Met de hoge verwachtingen die al zijn ingeprijsd, zal het komende kwartaalrapport op 20 november cruciaal zijn om dit momentum te behouden, meent beleggings- en optiestrateeg Koen Hoorelbeke van Saxo.

De winstgevendheid van Nvidia ondersteunt zijn premiumwaardering. Met een brutomarge van 72,72% en een operationele marge van 54,12% toont het bedrijf aan efficiënt te opereren in markten met een hoge vraag. Toch signaleren de achterliggende koers/winstverhouding van 68,20 en een toekomstige koers/winstverhouding van 38,8x verhoogde groeiverwachtingen, waardoor het aandeel kwetsbaar is voor teleurstellingen in winst of prognose. Wall Street blijft overwegend optimistisch, met een gemiddeld koersdoel van 153,63 dollar. Maar met een aandelenkoers die al dicht bij dit doel ligt, zien sommige analisten een beperkte koersstijging op korte termijn als er geen sterke resultaten in Q3 zijn behaald.

Lancering Blackwell-chip

Analisten blijven Nvidia positief beoordelen, vooral met de aanstaande lancering van de Blackwell-chip. Voor Q3 wordt verwacht dat Nvidia een aangepaste winst per aandeel van 0,70 dollar en een omzet van 32,96 miljard dollar (FactSet consensus) zal rapporteren. De hogere prognose van UBS van 34,5 miljard tot 35 miljard dollar weerspiegelt een sterk vertrouwen in Nvidia’s vermogen om beter te presteren, met name in datacenterverkopen. Analisten zoals Jefferies verwachten dat Nvidia-aangedreven servers goed zullen zijn voor 66% van de vraag naar datacenters in 2025-26, wat de groeiende dominantie van Nvidia in AI-infrastructuur onderstreept.

Ondanks een positief vooruitzicht, brengt de hoge waardering van Nvidia risico’s met zich mee. Een koers-winstverhouding van 38,8x laat weinig ruimte voor fouten, waardoor het aandeel gevoelig is voor tekenen van afnemende vraag. Morgan Stanley-analist Joe Moore heeft een beperkt aanbod van chips aangemerkt als een risico op korte termijn, wat de groei van Nvidia tijdelijk zou kunnen beperken. De concurrentie neemt ook toe. De Trainium 2-chips van Amazon worden naar verwachting binnenkort gelanceerd, waarbij AMD en Broadcom hun aanwezigheid in ai-hardware vergroten. Deze toegenomen concurrentie zou op termijn invloed kunnen hebben op het marktaandeel en de prijszettingsmacht van Nvidia.

Potentiële risico’s

De kwartaalrapportage van Nvidia op 20 november is cruciaal om de premiumwaardering te rechtvaardigen. Analisten blijven optimistisch, met een sterke vraag naar AI-chips en de lancering van Blackwell die de groeiverwachtingen aanjagen. Hoge waardering, aanbodbeperkingen en toenemende concurrentie brengen echter potentiële risico’s met zich mee. Voor op groei gerichte investeerders blijft Nvidia een aantrekkelijk AI-spel, maar om momentum te behouden, is voortdurende innovatie en effectief aanbodbeheer vereist.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20410 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht