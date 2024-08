Koen Hoorelbeke (Saxo): ‘Hoe moet je handelen in een neergaande markt?’

In tijden van marktturbulentie en economische onzekerheid is het cruciaal voor investeerders om een duidelijke strategie te hebben, gericht op diversificatie, langetermijndoelen en het handhaven van een kalme, geïnformeerde benadering. Door paniekverkopen te vermijden en technieken als dollar-cost averaging en rebalancing te overwegen, kunnen beleggers hun portefeuilles beschermen en profiteren van kansen tijdens marktdalingen. Dat stelt Koen Hoorelbeke, optiestrateeg bij Saxo.

‘In tijden van marktturbulentie en economische onzekerheid is het cruciaal voor beleggers om een duidelijke strategie te hebben. Markten herstellen altijd, ook al kan het tijd kosten. Beleggers moeten hun langetermijndoelen in gedachten houden. Geduld is de sleutel. Hoewel herstel tijd kan kosten, zullen markten uiteindelijk weer stijgen.

Ervaren beleggers blijven kalm in turbulente tijden en maken gebruik van kansen die zich voordoen. Ondanks de onrust blijven ze actief op de markt en blijven ze aandelen kopen omdat ze geloven dat de markten op de lange termijn zullen herstellen en dat dalingen goede koopkansen bieden. Dit betekent echter zeker niet dat dit een goed moment is om te dip-buyen, want er is nog steeds te veel onzekerheid op de markten, wat blijkt uit de volatiliteitsindicatoren die zeer hoog blijven.

Hoe te handelen in lastige marktomstandigheden

In uitdagende marktsituaties, zoals crashes en/of ernstige marktcorrecties, is het belangrijk om een doordachte en strategische aanpak te volgen om je investeringen te beschermen en mogelijk te profiteren van kansen. Hier zijn enkele belangrijke stappen:

• Blijf kalm en vermijd paniekverkoop: Emotionele reacties kunnen leiden tot overhaaste beslissingen. Vermijd paniekverkoop, aangezien markten zich vaak na verloop van tijd herstellen.

• Herbalanceer en pas je portefeuille aan: Controleer of je portefeuille nog steeds aansluit bij je langetermijndoelen en risicobereidheid. Herbalanceren betekent dat je je beleggingen aanpast om de gewenste mix van beleggingen te behouden. Als aandelen bijvoorbeeld goed hebben gepresteerd en nu een groter deel van je portefeuille vormen dan gewenst, kun je een deel verkopen en herinvesteren in andere activa om je oorspronkelijke allocatie te herstellen.

• Focus op kwaliteitsinvesteringen: Blijf bij goed presterende, gerenommeerde bedrijven met sterke fundamenten. Deze bedrijven zijn beter bestand tegen marktdalingen.

• Diversifieer je beleggingen: Spreid je risico’s door te investeren in verschillende soorten aandelen, sectoren, landen en beleggingsinstrumenten zoals obligaties en ETF’s. Een goed gediversifieerde portefeuille biedt meer stabiliteit tijdens marktvolatiliteit.

• Houd een langetermijnperspectief aan: Denk na over je beleggingshorizon. Een langetermijnperspectief betekent dat u zich richt op je financiële doelen die vijf, tien of zelfs twintig jaar in de toekomst liggen. Kortetermijnfluctuaties zijn minder belangrijk als u een langetermijnperspectief hebt, omdat de markt de neiging heeft om over langere perioden te herstellen.

• Houd kasreserves aan: Als je wat geld achter de hand hebt, biedt dat flexibiliteit en de mogelijkheid om te profiteren van koopkansen tijdens marktdalingen. Kasreserves zorgen ervoor dat je niet gedwongen wordt om je beleggingen te verkopen in het geval van een plotselinge uitgave of noodsituatie.

• Overweeg dollar-cost averaging: Dit betekent dat je regelmatig een vast bedrag investeert, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal, ongeacht de marktomstandigheden. Hiermee kun je aandelen kopen tegen verschillende prijzen, waardoor het gemiddelde aankoopbedrag lager wordt en de impact van marktvolatiliteit afneemt.

• Controleer je stop-loss orders: Als je stop-loss orders gebruikt om potentiële verliezen te beperken, controleer ze dan en pas ze aan op basis van de huidige marktomstandigheden.

• Blijf op de hoogte: Blijf op de hoogte van het nieuws en economische indicatoren, maar reageer niet overdreven op kortetermijngebeurtenissen.

• Herzie je risicobereidheid: Perioden van hoge volatiliteit kunnen je risicobereidheid testen. Als je slapeloze nachten hebt over je beleggingen, is je risico mogelijk te hoog. Herzie je comfortniveau met risico en pas je strategie dienovereenkomstig aan.

• Focus op een sterke financiële gezondheid: Zorg ervoor dat je persoonlijke financiën in orde zijn. Investeer alleen kapitaal dat je niet direct nodig hebt, zodat je niet gedwongen wordt om beleggingen te verkopen tijdens recessies.

Marktvolatiliteit kan beangstigend zijn, maar met een doordachte en strategische aanpak kunt je je investeringen beschermen en zelfs profiteren van de kansen die zich voordoen. Door kalm te blijven, je portefeuille te beoordelen en te diversifiëren en een langetermijnperspectief te behouden, kunt u de uitdagingen van een turbulente markt beter beheren. Blijf goed geïnformeerd en zorg ervoor dat je financiële basis sterk is, zodat u met vertrouwen door moeilijke tijden kunt navigeren

