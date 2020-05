Koers Adyen knalt omhoog (uit angst)

De koers van Adyen is boven de 1.000 euro gekomen. Het aandeel lijkt ongevoelig voor wat op de beurs is gebeurd.

Guy de Blonay, fondsmanager bij Jupiter, heeft gelijk dat de revolutie in financiële technologie zich niet heeft laten afremmen door het coronavirus. “Integendeel, de veranderingen vinden sneller plaats dan ooit tevoren. De overgang naar digitaal betalen, blijft beleggingskansen bieden. De versnelde verschuiving naar giraal betalen biedt goede vooruitzichten voor betalingsaanbieders.” Volgens Gary Cohn – voormalig directeur van de Amerikaanse National Economic Council – zal dankzij het coronavirus versneld afscheid moet worden genomen van contant geld. In het Verenigd Koninkrijk is het opnemen van contant geld sinds de uitbraak gehalveerd.

De vraag naar aandelen Adyen lijkt niet te stuiten, maar het valt niet met de waardering van 145 keer de winst (ttm), 34 keer de boekwaarde en 11 keer de omzet. Niemand kan dat goedkoop noemen. Sinds begin dit jaar is de koers met 33% gestegen. Adyen heeft het in dezelfde periode 55% beter gedaan dan de S&P. Zolang Adyen het beter doet dan bijvoorbeeld de S&P zal menig belegger de aandelen niet verkopen uit angst dat zij het minder goed zullen gaan doen dan de index.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14879 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht