Koers Air France-KLM schiet omhoog

Air France-KLM heeft een kentering van het resultaat laten zien. Terecht schiet de koers omhoog.

Natuurlijk is de onderneming er nog niet. Het verlies over de eerste 3 kwartalen is 3 miljard euro. De schulden bedragen 8 miljard euro. De kentering van het resultaat is belangrijk als wordt gesproken over de versterking van het vermogen.

Het operationele resultaat was 132 miljoen positief tegen een raming van een verlies van 200 miljoen euro. In Q3 bedroeg het verlies 192 miljoen euro tegen 1.500 miljoen euro negatief een kwartaal eerder. Over de eerste 3 kwartalen bedraagt het verlies 3,2 miljard euro.

Herstel

Het herstel komt in belangrijke mate door de extreem sterke stijging van het aantal passagiers. Tegelijkertijd is sprake van een zorgelijke, slechte ontwikkeling. Bij een toename van het aantal passagiers met 93% steeg de omzet per vliegeenheid met slechts 37%. Er wordt te gemakkelijk met kortingen gestrooid om passagiers aan boord te krijgen, maar tegelijkertijd jaagt men ze weg door geen vlees meer te serveren aan economy passagiers.

Eisen

Het kan geen kwaad dat overheden eisen stellen aan het beleid bij het verstrekken van steun. Nu zijn de maatschappijen bedelaars in maatkostuums. Ga door de kentering van het resultaat het aaandeel niet als een te serieuze belegging zien. Daarvoor zijn de financiën te zwak. Het blijft wel een geweldig aandeel voor traders. Vandaag staat de koers 6,6% hoger op 4,21 euro. Technisch is ruimte voor een stijging naar 6,60 euro.

