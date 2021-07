Koers Philips nadert steunzone

Het resultaat van Philips over het tweede kwartaal van 0,40 euro per aandeel komt overeen met de verwachtingen.

Toch daalde de koers naar 39,04 euro met een verlies van 1,73 euro. Het resultaat werd overschaduwd door de onzekerheid over de impact van de terugroepactie van apparaten tegen slaapapneu. Philips heeft hiervoor al een voorziening van 500 miljoen euro getroffen. De winst daalde door deze tegenvaller in het tweede kwartaal naar 65 miljoen euro, tegen 195 miljoen euro vorig jaar. Mogelijk hangt het concern ook een reeks schadeclaims boven het hoofd. Het kan nog wel een jaar duren voordat alle problemen zijn opgelost. Verder gaan de zaken goed. De omzet van 4,2 miljard euro laat een duidelijke groei zien en is hoger verwacht. Vooral de ordergroei bij scan- en echoapparaten is sterk.

Het aandeel noteert op 39,04 euro iets meer dan 21 keer de geraamde winst per aandeel. Dat is niet overdreven hoog en biedt ruimte voor een stijging als de angst voor schadeclaims in de koers is verwerkt. Op 35-37 euro ligt een steunzone voor zowel de korte als de lange termijn.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16329 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht