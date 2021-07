Koers Shell krijgt belangrijke impuls

Shell heeft de winst omhoog zien spuiten in het tweede kwartaal van 638 miljoen dollar tot 5,5 miljard dollar. Aandeelhouders profiteren daarvan in de vorm van een hoger dividend en inkoop van eigen aandelen.

Shell is duidelijk op weg met het proces van vergroening. In Duitsland heeft ze Europaas grootste groene waterstoffabriek geopend. In 2035 wil de onderneming een dubbelcijferig marktaandeel hebben in de verkoop van schone waterstof. Probleem is dat het rendement op fossiele brandstof nog hoger ligt dan op schone energie. Wellicht zal dat terug te vinden zijn in de ontwikkeling van de marge. Waarom zouden beleggers zich daar druk om maken met een forward koers/winstverhouding van 8,8.

De koers staat 3,3% hoger op 17,26 euro. Het aandeel is nog steeds op weg naar 25 euro. De verhoging van het dividend met 50% tot 0,24 dollar is een belangrijke impuls, net als de inkoop van eigen aandelen voor 2 miljard dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16339 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht