Koers uitstippelen voor AF-KLM

Air France-KLM test de low van 2016 nadat de koers gisteren met 10,1% is gedaald naar 4,81 euro.

De onderneming gaat door een diep dal. KLM heeft een werktijdverkorting aangevraagd van 70%, omdat meer dan 80% van de dienstregeling voorlopig is stilgelegd vanwege het coronavirus.

Nu de aandelen kopen is een enorme gok. Maar eens moet er een herstel komen. Nu wordt de low van 2016 getest. Sinds oktober vorig jaar is de koers met 56% gedaald. Technische indicatoren staan laag. Het sentiment is extreem negatief: 17 van de 28 indicatoren geven een verkoopsignaal op weekbasis.

