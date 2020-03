Koersdaling ABN Amro is onvoldoende

ABN Amro staat vandaag 5,7% lager op 8,35 euro, omdat een nettoverlies van 200 miljoen dollar is genomen.

Een Amerikaanse klant kon niet aan zijn marginverplichtingen voldoen bij handel in opties en futures. Volgens ABN Amro is dat ontstaan door de stress op de markten. De enige actie die daarop kon volgen was het sluiten van de posities door ABN Amro Clearing.

Natuurlijk is 200 miljoen dollar een hoop geld, maar het verlies is geen bedreiging voor de continuïteit van de onderneming. Het wordt anders als bij meer klanten posities gedwongen moeten worden afgesloten.

Het koersverlies van 5,7% valt echter nog mee. Het had ook 10% mogen zijn, omdat het verlies van 200 miljoen dollar overeenkomt met een eenmalige aanslag op de winst per aandeel van 10%.

