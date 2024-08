Koersdaling Nvidia. Hoe ver nog?

Nvidia stelt teleur. Niet vanwege de omzet en de nettowinst maar vanwege de krimp van de brutomarge van 78,4% naar 75,1%. De verwachting is dat deze voor het hele jaar op dit verlaagde niveau zal blijven hangen.

Je kunt het zien als een teken aan de wand. De marktonderzoeker Gartner heeft al aangegeven dat de AI-hype over de top is. Dat lijkt Microsoft, Meta en Google nog niet te hebben verhouden om alle beschikbare krachtige processoren te kopen. Nvidia profiteerde daarvan, maar de dalende marge is een legitieme reden tot bezorgdheid. Dalende marges betekenen dat de inkomsten niet zo snel zullen groeien, zelfs als de omzet explodeert. Dat is ver op negatieve ontwikkelingen vooruitlopen. De omzet van 30 miljard dollar is hoger dan verwacht. De winst per aandeel kwam uit op 0,68 dollar tegen een taxatie van 0,64 dollar.

Terugkijkend verloor Nvidia de afgelopen vier weken 12,96 procent. In de afgelopen 12 maanden is de prijs met 158.30 procent gestegen. Nvidia Corporation zal tegen het einde van dit kwartaal geprijsd zijn op 105,70 en op 101,88 dollar in een jaar, een prognose die is gebaseerd op de macromodellen van Trading Economics en de verwachtingen van analisten. Bij een echte kentering ligt een duidelijke steun pas in de buurt van de 80 dollar.

